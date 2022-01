Coronavirus, oltre 1300 casi nel Foggiano: in Puglia scende lievemente il tasso di positività

Scende all'11,7% il tasso di positività in Puglia: nella giornata di oggi sono risultati positivi 8423 tamponi su 72066 complessivi. Nello specifico, 2663 casi sono stati registrati nel Barese, 1545 nella provincia di Lecce, 1307 nella provincia di Foggia, 1102 nella provincia di Taranto, 998 nella Bat e 706 nel Tarantino. A questi si aggiungono altri 45 casi attribuiti a persone residenti fuori regione e 57 di provincia non definita.

Continua il riconteggio dei tamponi antigenici risultati positivi nei giorni scorsi. Ai casi odierni, infatti, si aggiungono altre 6528 nuove positività, per un totale di 14951 casi.

Alto il dato odierno dei decessi, ben 12, che fanno salire a 7103 il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i ricoveri, continua a salire il dato dei positivi in area medica, che oggi ha superato le 700 unità (712). Sale a 67 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva.

Grazie alle oltre 15mila guarigioni certificate, cala per il secondo giorno consecutivo il numero dei casi attivi. Attualmente in Puglia sono 133218 le persone positive.