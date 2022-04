Covid, 711 casi nel Foggiano: stabile il numero dei ricoverati

Oggi in Puglia sono stati registrati 5860 casi positivi registrati, su 29069 tamponi processati (tasso di positività al 20,2%), e 11 decessi.

Oltre un terzo dei contagi è stato rilevato nella provincia di Bari (2133). Lecce è l’altra provincia a far registrare più di mille casi (1094). Seguono Taranto con 907 casi, Foggia con 711, Brindisi con 628, Bat con 295. Si segnalano, inoltre, 92 casi riferiti a residenti fuori regione (71) e a positivi di provincia non identificata (21).

Risale il numero dei casi attualmente positivi, mentre resta invariato il dato complessivo delle persone ricoverate, con una lieve variazione nei reparti ordinari (da 587 a 589) e nelle terapie intensive (da 39 a 37).

Con il dato di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 811,1 casi per 100mila abitanti. Un dato in aumento rispetto agli ultimi due giorni, ma in calo rispetto a una settimana fa. A incidere, però, il numero nettamente inferiore di tamponi (oltre 34500) effettuati nell’ultima settimana. I dati dei prossimi giorni saranno maggiormente indicativi circa un eventuale rialzo dei contagi determinato dall’effetto festività.