Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 20 marzo 2023

Covid: la nuova settimana in Puglia si apre con 33 nuovi casi positivi su 1236 tamponi processati. Il rapporto percentuale fra test analizzati e nuove positività raccolte è del 2,7%. Il numero delle nuove positività rilevate è inferiore di diciassette unità rispetto a lunedì scorso, il che determina una nuova flessione dell’incidenza cumulativa, che in Puglia supera di poco i 23,3 casi ogni 100mila abitanti. Per trovare un valore regionale più basso bisogna tornare indietro di un anno e mezzo, al 21 ottobre del 2021, quando il primo ciclo dei vaccini era ormai in via di completamento e la variante Delta aveva già fatto registrare il picco dei casi.

Osservando i dati provinciali, restano Barletta-Andria-Trani (8,4), Foggia (15,9) e Taranto (20,2) a presentare un valore inferiore a quello regionale. Si avvicinano Lecce (24,5) e Brindisi (25,8), mentre Bari resta unica a superare i 30 casi ogni 100mila abitanti.

Analizzando il bollettino epidemiologico, ben cinque province su sei presentano meno di dieci casi. Spiccano i soli 3 nuovi positivi nel Leccese, secondo dato più basso della giornata. Soltanto un positivo è stato rilevato nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 4 i nuovi contagi registrati nelle province di Brindisi e Taranto. Un caso in più nella provincia di Foggia, mentre sono 15 i casi riscontrati nella provincia di Bari.

Per il secondo giorno di fila non si registrano decessi. Il totale resta di 9684 vittime dall’inizio della pandemia. Di questi, 256 si sono registrati nei primi 79 giorni del 2023.

Rispetto a ieri non cambia la situazione sul fronte ospedalizzazione: 72 persone sono ricoverate nei reparti di area non critica, mentre 3 sono i pazienti presenti in terapia intensiva. I tassi di occupazione si mantengono rispettivamente sotto le soglie del 3% per i reparti ordinari (2,6%) e dell’1% per le terapie intensive (0,6%).