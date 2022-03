Coronavirus: oggi 6.464 casi in Puglia e 4 decessi, altri 731 positivi nel Foggiano

Sono 6.464 i nuovi casi Covid registrati oggi, 20 marzo 2022, in Puglia su un totale di 31.485 tamponi processati. Le persone decedute sono 4. I casi risultano così distribuiti: 2.139 in provincia di Lecce, 1.850 in provincia di Bari, 731 in provincia di Foggia, 678 nella provincia di Taranto, 590 nel Brindisino e 411 nella Bat. Sono 49 i residenti fuori regione contagiati e 16 i casi ancora da attribuire alla relativa provincia.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 102.486, 562 ricoverate in area non critica, 27 in terapia intensiva. Dall’indizio dell’epidemia da Covid-19 sono 836.805 i casi registrati in Puglia (128.364 in provincia di Foggia), 726.461 le persone guarite e 7.854 le persone decedute 7.858.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nelle ultime due settimane, in Puglia, i casi di Coronavirus sono quasi raddoppiati.

Il bollettino epidemiologico del 20 marzo 2022.