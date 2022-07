Covid, in Puglia quasi 30mila guariti in due giorni

Sono 6205 i nuovi casi riscontrati oggi in Puglia, su 30481 tamponi processati, e 5 i decessi. Anche il dato di oggi evidenzia una flessione della curva e dell’incidenza regionale. Rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana, infatti, sono state registrate oltre 2mila nuove positività in meno. Il numero dei casi ogni 100mila abitanti è sceso a 1159,1.

Per quanto riguarda i casi provinciali, 1923 nuove positività sono state rilevate nella provincia di Bari, 1258 in quella di Lecce, 976 nel Tarantino, 755 nel Foggiano, 602 nella provincia di Brindisi, 528 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 140 casi afferenti a residenti fuori regione e 23 di provincia non definita.

Scende a 80602 il numero delle persone attualmente positive (oltre 3mila in meno rispetto a ieri). In flessione anche il dato delle ospedalizzazioni, con il numero complessivo dei ricoverati che scende sotto quota 500 (497 nei reparti ordinari e 17 in terapia intensiva.

Il bollettino di mercoledì 20 luglio 2022.