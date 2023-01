Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 20 gennaio 2023

Anche il terzultimo giorno di questa settimana conferma l’andamento epidemiologico dei giorni scorsi. Oggi in Puglia sono stati registrati 482 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19, su un totale di 6371 tamponi processati, per un tasso di positività del 7,6%, pressoché identico a quello di ieri.

Nello specifico, 191 casi sono stati rilevati nella provincia di Bari, 100 nella provincia di Lecce, 68 nella provincia di Taranto, 46 nella provincia di Brindisi, 39 nella provincia di Foggia e 29 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Infine, si segnalano 9 casi riferiti a persone residenti fuori regione (7) e di provincia non definita (2).

L’incidenza cumulativa in Puglia è scesa a 101,7 casi per 100mila abitanti, un dato che non si registrava addirittura dal dicembre del 2021. Mai nel 2022, l’incidenza in Puglia era stata così bassa, anche a causa delle diverse ondate legate alla variante Omicron. A livello provinciale, soltanto Lecce (125,7) e Bari (112,2) presentano una incidenza superiore al dato regionale. Nel Foggiano si conferma il dato il più basso di tutta la regione, ovvero 65,6 casi per 100mila abitanti, davanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani. Per trovare una incidenza inferiore in Capitanata, bisogna tornare indietro addirittura al 28 novembre 2021 (57,2).

Giunge a 9522 il numero complessivo delle vittime accertate dall’inizio dell’emergenza pandemica. Nella giornata di oggi sono 5 i decessi, 94 dall’inizio dell’anno.

Anche il dato dei ricoveri subisce una ulteriore decrescita: 225 sono le persone collocate nei reparti ordinari, per un tasso di occupazione che scende all’8,2%. Torna sotto la doppia cifra il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Puglia, dove solo l’1,7% dei posti letto è attualmente occupato.