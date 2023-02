Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 20 febbraio 2023

Covid in Puglia. La nuova settimana in Puglia inizia con solo 69 casi a fronte di 1750 tamponi processati. Il tasso di positività (ovvero il rapporto percentuale tra nuovi casi rilevati e tamponi) scende al 3,9%.

Anche oggi si osserva una lieve flessione dell’incidenza. Rispetto a lunedì scorso, infatti, si sono registrati 25 casi in meno. L’incidenza in Puglia, pertanto, scende a 36,3 casi per 100mila abitanti. Analizzando i dati delle singole province, Foggia si conferma la seconda meno colpita (23,9 casi per 100mila abitanti) dietro a Barletta-Andria-Trani (20,6). Insieme a Taranto (25,3) restano le tre province con un dato nettamente inferiore a quello regionale. Restano sopra la soglia dei 40 casi ogni 100mila abitanti, invece, le province di Bari (42), Brindisi (40,8) e Lecce (47,4).

Per quel che concerne i nuovi contagi, è invariata la distribuzione percentuale nelle sei province: solo a Bari e Lecce vanno in doppia cifra, rispettivamente con 20 e 26 nuovi casi rilevati. Sono invece 7 i casi nella provincia di Brindisi, 6 quelli nella provincia di Foggia, 5 nella provincia di Barletta-Andria-Trani e 4 nella provincia di Taranto. Completa il dato odierno un’altra positività riferita a una persona residente fuori dai confini pugliesi.

Scendono a 7480 le persone attualmente positive. Resta stabile, invece, la situazione dei ricoverati. Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di area non critica restano abbondantemente sotto il 5% (4,4%) con 121 pazienti ricoverati. Situazione analoga anche in terapia intensiva, dove per il quarto giorno consecutivo si registrano 5 presenze (tasso di occupazione all’1%).

Buone notizie sul fronte dei decessi. Nessuna vittima è stata registrata oggi. Il totale delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza pandemica resta di 9620.