Coronavirus: oggi in Puglia 3541 nuovi casi, 575 nel Foggiano

Sono 3.541 i nuovi casi Covid registrati in Puglia oggi, 20 febbraio 2022, su 27.723 test giornalieri, e 7 i decessi. Il numero più alto in provincia di Lecce con 994 contagiati, segue la provincia di Bari con altri 986 positivi. In provincia di Foggia sono 575, nel Tarantino 456, 306 nella provincia di Brindisi e 197 nella Bat. Sono 20 i residenti fuori regione positivi e 9 casi devono essere ancora attribuiti alla relativa provincia.

Le persone attualmente positive sono 86.582, 729 le persone ricoverate in area non critica e 55 i pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 708.546 i casi totali registrati su 8.520.752 tamponi processati, 111.065 nel Foggiano, 614.405 le persone guarite e 7.559 i decessi.

Il bollettino epidemiologico di domenica 20 febbraio 2022.