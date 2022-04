Covid, oltre 8800 casi in Puglia e 20 decessi: in calo i ricoverati nei reparti ordinari

Ben 8887 casi di positività all’infezione da Covid e 20 decessi sono stati registrati oggi in Puglia. L’aumento dei contagi è parallelo a quello dei tamponi processati (quasi 41mila). Pertanto, non è da escludere che una parte delle positività raccolte facciano riferimento ai giorni scorsi e non necessariamente a nuova risalita della curva. I dati dei prossimi giorni saranno indicativi.

Nella giornata di oggi la sola Bat fa registrare meno di mille contagi (510). Il 35% dei casi totali è stato rilevato nella provincia di Bari (3092); seguono Lecce con 1681, Taranto con 1356, Foggia con 1089 e Brindisi con 1039. Completano il dato altri 120 casi riferiti a residenti fuori regione (91) e a persone di provincia non definita (29).

Torna a scendere il numero delle persone attualmente positive, grazie anche alle oltre 9mila guarigioni accertate. Scende drasticamente sotto quota 600 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, mentre risale a 39 quello delle persone in terapia intensiva.