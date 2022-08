Covid, 1.526 casi Covid e tre decessi in Puglia: 209 contagiati nel Foggiano

Sono 1.526, su 10.684 test processati, i nuovi casi Covid in Puglia. E' quanto emerge dal bollettino regionale di oggi, sabato 20 agosto. Stimato un tasso di positività pari al 14,28%. Segnalati, nel report odierno, anche tre decessi.

Nel dettaglio, si contano 325 positivi in provincia di Bari, 88 nella Bat, 174 in provincia di Brindisi, 209 nel Foggiano, 429 in provincia di Lecce e 215 a Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 81, mentre per 5 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attuali positivi, oggi complessivamente 32.811 (-1102), mentre i guariti salgono a 1.397.631 (+2625). Calano ancora i ricoveri ordinari, oggi 313 (sette in meno rispetto a ieri), mentre restano stabili a 17 le terapie intensive, per un totale di 330 persone in ospedale.