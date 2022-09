Covid: 1043 casi in Puglia e 8 decessi. Nel Foggiano 160 nuovi positivi

Sono 1043 i nuovi casi Covid in Puglia, oggi, su 9.669 test processati. Otto persone sono decedute.

Nel dettaglio, si contano 331 contagi in provincia di Bari, 239 nel Leccese e 160 nel Foggiano. Ancora, ci sono 124 positivi in provincia di Taranto, 114 a Brindisi e 51 nella Bat. Altri 21 casi sono da attribuire a residenti fuori regioni e 3 sono in via di definizione.

19.104 sono le persone attualmente contagiate. 204 sono ricoverate in area non critica, mentre in 10 sono cura nelle terapie intensive degli ospedali pugliesi. Dall'inizio della pandemia si contano 1.455.456 casi totali Covid e oltre 12.491.884 test eseguiti. Le persone guarite sono 1.427.345 e oltre 9mila i deceduti