Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 2 novembre 2022

Covid: sono 373 i nuovi casi registrati oggi in Puglia: solo Bari e Lecce fanno registrare più di 100 nuovi positivi (rispettivamente 125 e 121); 30 i casi nel Foggiano e nella provincia di Taranto, 42 in quella di Brindisi, 16 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 16 casi riferiti a residenti fuori regione e 3 di provincia non definita.

Stabile la situazione degli attualmente positivi (13339) e dei ricoverati: 180 persone sono collocate nei reparti ordinari, 11 in terapia intensiva.