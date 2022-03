Covid, 3302 casi e 13 decessi in Puglia: in calo gli attualmente positivi e i ricoverati

Covid in Puglia: 3302 casi (su 26836 tamponi) e 13 decessi sono stati registrati oggi in Puglia. Un terzo dei nuovi contagi è stato rilevato nella provincia di Lecce (1052). Nel Barese sono 839 i casi individuati, 517 nel Foggiano, 407 nella provincia di Taranto, 231 nel Brindisino, 213 nella Bat, 28 fuori regione; per altri 15 casi non è stata identificata la provincia di appartenenza.

Scende a 75557 il numero dei casi attualmente positivi (-1823). Rispetto alla giornata di ieri risultano 15 ricoverati in meno: in area medica le presenze passano da 593 a 581, mentre sono 33 i positivi in terapia intensiva.