Covid, nel Foggiano 1067 nuovi contagi: in Puglia scendono incidenza e ricoveri

Sono 7141 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia su 54777 tamponi processati. Nel bollettino odierno compaiono 37 decessi: la Regione fa presente che soltanto 6 di essi sono relativi alle ultime 24 ore. I restanti 31 sono frutto di riconteggio.

Per quel che concerne le singole province, 2155 sono i casi rilevati nel Barese, 1726 nella provincia di Lecce, 1067 nella provincia di Foggia, 803 nella provincia di Taranto, 628 nel Brindisino, 651 nella Bat. Altre 71 positività riguardano persone residenti fuori regione mentre sono 40 le positività di provenienza non identificata.

Oltre 14mila i guariti di oggi, che fanno scendere ulteriormente il dato dei casi attivi (123458). In calo anche il numero dei ricoverati: i posti letto occupati in area medica scendono da 715 a 679, mentre quelli in terapia intensiva passano da 62 a 61.

Infine, si segnala che, con i casi registrati oggi, Lecce diventa la seconda provincia per numero di contagi totali registrati dall’inizio della pandemia (96921), sopravanzando Foggia (96501). Bari resta la provincia con il numero più alto di positività accertate (oltre 211mila).