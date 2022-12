Covid, curva dei contagi in risalita: nel Foggiano incidenza cresciuta del 60% negli ultimi 22 giorni

Dopo una breve fase interlocutoria di alcuni giorni, è tornata a salire prepotentemente l'incidenza di casi Covid in Puglia. Con quelli odierni, il numero di nuove positività per 100mila abitanti è salito a 240. Il dato di oggi (1566 casi su 8890 tamponi) evidenzia un incremento sempre più consistente dei nuovi casi nella provincia di Foggia, dove l'incidenza è cresciuta del 60,1% negli ultimi 22 giorni (da 129,3 a 207,1 casi per 100mila abitanti).

In poco meno di un mese la Capitanata è passata dall'essere la seconda provincia meno colpita dal virus, alla terza con l'incidenza più elevata dietro Lecce e Brindisi. Tornando al bollettino di oggi, un terzo dei casi totali si riferisce alla provincia di Lecce (558 casi).

A seguire, Bari con 358, Taranto con 202, Foggia con 190, Brindisi con 153 e Bat con 89. A questi vanno aggiunti anche 12 positivi residenti fuori regione e 4 di provincia non nota. Sale a 15458 il numero dei casi attivi (ovvero, le persone attualmente positive), mentre resta più o meno stabile la situazione sul fronte ricoverati (216 in area medica e 15 in terapia intensiva).