Covid, oggi 12 morti in Puglia: la Capitanata sfonda quota 200mila casi dall'inizio della pandemia

Sono 5.315 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, martedì 2 agosto, in Puglia su 23.623 test giornalieri. Dodici persone sono decedute. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.598 in provincia di Bari, 1.253 in provincia di Lecce, 820 in provincia di Taranto, 631 nella provincia di Foggia, 551 in provincia di Brindisi e 296 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 141 e 25 casi sono ancora in via di attribuzione alle relative province.

Sono 53.112 le persone attualmente positive in Puglia, 465 le persone ricoverate in area non critica e 17 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.404.470 i casi totali in Puglia, 200.167 nella provincia di Foggia, 12.151.672 i tamponi processati, 1.342.525 le persone guarite e 8.833 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 2 agosto 2022.