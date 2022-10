Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 19 ottobre 2022

Covid: per il terzo giorno consecutivo si abbassa l'incidenza in Puglia. Sono 1469 i casi registrati oggi, quasi duecento in meno rispetto a mercoledì scorso e con un numero di tamponi pressoché identico. Il tasso di positività è al 14,4% (ieri era quasi al 17%), con 253,8 casi per 100mila abitanti (ieri l'incidenza era a 258,3).

Foggia si conferma la seconda provincia con il numeroo più basso di nuove positività accertate (145) dopo la Bat (74). Sono 465 i casi nella provincia di Bari, 440 in quella di Lecce, 176 nel Brindisino e 150 nella provincia di Taranto. Si segnalano, inoltre, 12 casi di residenti fuori regione e 7 di persone per le quali non è stata definita la provincia di appartenenza.

Sul fronte ricoveri si osserva un aumento di due unità per quel che concerne i pazienti nei reparti ordinari. Restano 7 le persone in terapia intensiva. Sale a 9138 il numero complessivo dei decessi accertati dall'inizio della pandemia, 4 le vittime registrate nella giornata di oggi.