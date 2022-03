Omicron devastante: 100mila attualmente positivi in Puglia. Altri 1000 casi nel Foggiano

Sono 7.392 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 19 marzo 2022, in Puglia su un totale di 33.982 tamponi processati. Le persone decedute sono 4.

La provincia di Bari è la più colpita con 2.251 contagi, segue la provincia di Lecce con 2.177 casi. In provincia di Foggia sono 984 i positivi riscontrati in data odierna, 779 in provincia di Taranto, 644 in provincia di Brindisi e 491 nella Bat. Sono 47 i residenti fuori regione contagiati e 19 i casi ancora da attribuire alla relativa provincia.

In Puglia sono 99.911 le persone attualmente positive, 570 sono ricoverate in area non critica, 28 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 sono 830.341 i casi registrati in Puglia (127.633 in provincia di Foggia), 722.576 le persone guarite e 7.854 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico del 19 marzo 2022.