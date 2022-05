Covid, 243 casi nel Foggiano: si dimezzano gli attualmente positivi in Puglia (-41mila)

Sono 1868 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su 15638 tamponi processati. Continua, dunque, a scendere l’incidenza, ma resta alto il numero dei decessi: ben 13 quelli registrati oggi, per un totale di 8433 vittime dall’inizio della pandemia.

A livello provinciale, 650 sono i casi registrati nel Barese, 394 nella provincia di Lecce, 293 in quella di Taranto, 243 nel Foggiano, 146 nella provincia di Brindisi, 127 nella Bat. Completano il dato 15 casi riferiti a residenti fuori regione (11) e di provincia non nota (4).

Boom di guarigioni, quasi 43mila: si tratta del record assoluto. Questo comporta un drastico abbassamento della quota di persone attualmente positive, sceso a 45581.

In calo anche il numero dei ricoverati. Scende sotto quota 400 il dato dei pazienti nei reparti ordinari (395), mentre in terapia intensiva sono occupati 22 posti letto. Con i dati di oggi, la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con un tasso di occupazione del 13,5% in area medica e del 4,2% in terapia intensiva. Scende a 370,3 casi per 100mila abitanti l’incidenza, il dato più basso dell’anno.