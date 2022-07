Covid, in Puglia diminuiscono incidenza e ricoverati

Scende drasticamente l’incidenza in Puglia. Nel consueto picco settimanale, si registrano 9857 casi: il numero dei positivi resta ancora alto come dato assoluto, ma rispetto a martedì scorso (13150) si osserva una riduzione di quasi 3300 casi. Dunque, l’incidenza – giunta a quota 1211,5 casi per 100mila abitanti – si riduce per il settimo giorno consecutivo. La conferma che, forse, il picco è stato raggiunto e che la curva dei contagi sta progressivamente scendendo.

A livello territoriale si registrano 3054 casi nel Barese, 2070 nella provincia di Lecce, 1584 in quella di Taranto, 911 nel Brindisino e 779 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 194 casi di residenti fuori regione e 52 di provincia in definizione.

Per converso, si rialza il numero dei decessi: ben 13 nella sola giornata di oggi. Tornano sotto quota 500 i ricoverati in area non critica, mentre 17 persone lottano in rianimazione.

Grazie alle 19mila guarigioni certificate, cala drasticamente anche il numero delle persone attualmente positive (dalle 92797 di ieri agli 83641 di oggi).