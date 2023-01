Covid, il virus rallenta ancora: nella provincia di Foggia l'incidenza più bassa della Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 531 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19. Poco più di 7100 i tamponi processati, per un tasso di positività che si attesta al 7,5%.

Soltanto nelle province di Bari (193) e Lecce (129) si rilevano più di cento nuove positività. Nella provincia di Taranto sono risultati positivi 84 tamponi; 48 sono i casi riscontrati nella provincia di Foggia, 46 nella provincia di Brindisi, 26 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Infine, si segnalano 5 casi riferiti a persone residenti fuori regione (3) e di provincia non definita (2).

Il dato di oggi chiude la settimana di monitoraggio, nel corso della quale la Puglia ha fatto registrare una incidenza cumulativa di 112,5 casi per 100mila abitanti. Rispetto alla precedente settimana di monitoraggio (6-12 gennaio) l’incidenza in Puglia è diminuita del 41,22%. L’abbattimento dei casi riguarda tutte le province, con una particolare evidenza in quelle di Foggia (dove si registra l’incidenza più bassa a livello regionale) e Barletta-Andria-Trani. In Capitanata i casi positivi ogni 100mila abitanti si fermano sotto quota 80 (77,8), quasi il 50% in meno rispetto a giovedì scorso.

Raffrontando i dati di oggi con quelli di sette giorni fa, arrivano buone notizie anche sul fronte delle ospedalizzazioni. Sono 232 le persone ricoverate nei reparti ordinari (tasso di occupazione dei posti letto all’8,5%), mentre 10 pazienti lottano nelle terapie intensive (tasso di occupazione all’1,9%). Una settimana fa i posti letto occupati erano quindici in più. Meno incoraggiante è la situazione legata ai decessi: ben 9 quelli accertati oggi, per un totale di 89 vittime dall’inizio dell’anno, 8 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022. Tuttavia, il dato resta ancora elevato, con una media di quasi 5 decessi al giorno.