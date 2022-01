Covid, più di 1400 nuovi casi nel Foggiano: ricoveri in costante aumento, la Puglia si avvicina alla zona gialla

Oltre 94mila i tamponi processati oggi in Puglia, il 10% dei quali (9433) ha dato esito positivo. Sono 3072 i casi registrati nella provincia di Bari, ancora una volta la più colpita, 1651 nel Leccese, 1425 nella provincia di Foggia, 1281 nel Tarantino, 1068 nella Bat, 52 di residenti fuori regione e 47 di provincia in via di definizione. Per effetto del riconteggio in atto dei tamponi effettuati nei giorni scorsi, al dato di oggi si aggiungono altri 8721 casi positivi, per un totale di 18154.

Sono 10 le persone decedute, mentre si avvicinano a quota 140mila le persone attualmente positive. Sale costantemente anche il numero dei posti letto occupati: in area medica sono ricoverate 665 persone, mentre giunge a 69 il numero dei positivi in terapia intensiva. Dati che, se confermati anche domani, certificherebbero il passaggio in zona gialla della Puglia a partire da lunedì prossimo.

Sono in totale 487146 le positività registrate in Puglia dall'inizio dell'emergenza pandemica, oltre 7 milioni i tamponi processati. Sale a 341059 il numero di persone guarite.