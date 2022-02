Coronavirus: in Puglia 4.244 nuovi casi e 22 decessi, nel Foggiano altri 765 positivi

Sono 4.244 i nuovi casi Covid registrati in Puglia oggi, 19 febbraio 2022, su 32.104 test giornalieri, e 22 i decessi. La provincia di Bari è la più colpita con altri 1.145 contagi, seguono la provincia di Lecce con 1.104 nuovi positivi e la provincia di Foggia con 765 casi. Nel Tarantino sono 525, 342 nella Bat e 334 nella provincia di Brindisi. Sono 19 i residenti fuori regione positivi e 10 casi devono essere ancora attribuiti alla relativa provincia.

Le persone attualmente positive sono 87.931, 725 le persone ricoverate in area non critica e 57 i pazienti in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 705.005 i casi totali registrati su 8.493.029 tamponi processati, 609.522 le persone guarite e 7.552 i decesi.

Il bollettino epidemiologico di sabato 19 febbraio 2022.