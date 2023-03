Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 18 marzo 2023

È del 4,2% il rapporto percentuale tra tamponi processati e nuove positività raccolte in Puglia nella giornata di oggi. Nel penultimo giorno della settimana sono 128 i nuovi contagi rilevati in tutta la regione a fronte di poco più di tremila test analizzati. L’incidenza cumulativa sale lievemente (da 24,1 a 24,5) soprattutto a causa della provincia di Bari, alla quale appartiene il 50% dei nuovi casi. Barletta-Andria-Trani scende sotto la soglia dei 10 casi ogni 100mila abitanti. Invariato il dato della provincia di Foggia (15,7) che presenta la seconda incidenza più bassa in Puglia.

Analizzando il bollettino odierno, infatti, Bari spicca per le 64 nuove positività, dato decisamente disomogeneo rispetto a quello delle restanti cinque province. Il secondo dato più alto riguarda la provincia di Lecce, dove i casi registrati sono solo 21, sei in più rispetto alla provincia di Brindisi (15), sette rispetto al dato di Taranto (14). In Capitanata sono 11 le persone trovate positive, mentre nella provincia di Barletta-Andria-Trani si segnalano soltanto 2 nuovi contagi. Completa il dato una positività riferita a un residente fuori regione.

Per il secondo giorno consecutivo si osserva una nuova flessione nel dato delle ospedalizzazioni, in particolare quello relativo ai pazienti in area non critica, scesi a 71, il dato più basso dall’inizio dell’anno, già registrato lo scorso 10 marzo. Il tasso di occupazione dei posti letto, pertanto, si consolida abbondantemente sotto la soglia del 3%. Invariato il dato relativo alle terapie intensive: in tutta la Puglia sono soltanto 3 i pazienti ricoverati, lo 0,6% rispetto ai posti letto disponibili in tutta la regione.

Con quelli segnalati nel bollettino odierno (2) sale a 9684 il numero delle persone decedute dall’inizio dell’emergenza pandemica; 256 sono i morti accertati dall’inizio dell’anno in Puglia (media 3,32 al giorno).