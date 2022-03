Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 18 marzo 2022

Su 36065 tamponi processati oggi in Puglia, sono 8521 le positività individuate. Oltre il 60% dei nuovi contagi è stato riscontrato nelle province di Lecce (2616) e Bari (2603). Sono 1031 i casi nel Foggiano, 926 nella provincia di Taranto, 711 in quella di Brindisi, 578 nella Bat, 45 quelli riferiti a residenti fuori regione e 11 di provincia non definita.

Con i 10 registrati oggi, sale a 7850 il dato complessivo dei decessi dall’inizio della pandemia.

Per il tredicesimo giorno di fila il numero dei nuovi casi supera quello dei guariti, determinando l’incremento delle persone attualmente positive (96493). In lieve aumento anche il dato dei ricoverati, 560 dei quali nei reparti ordinari e 29 in terapia intensiva.