Covid, scende ancora la curva dei contagi in Puglia

Continua a scendere l'incidenza in Puglia, dove oggi sono stati registrati 1936 casi e 2 decessi. Rispetto a lunedì scorso si osserva un calo di circa mille nuovi positivi con un numero di tamponi simile. Il tasso di positività scende al 19,1%, il più basso dallo scorso 27 giugno.

Nello specifico, 594 casi sono stati riscontrati nella provincia di Bari, 425 nel Leccese, 247 nel Tarantino, 222 nella Bat, 208 nella provincia di Foggia, 185 nel Brindisino. Completano il dato anche i casi riferiti a residenti fuori regione (47) e di provincia non definita (8).

Stabile la situazione dei ricoverati: rispetto a ieri diminuiscono di un'unità sia i ricoverati in area non critica (513) che quelli in terapia intensiva (16).