Omicron 5: aumentano i positivi e i ricoverati in Puglia

Sono 2.403 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, sabato 18 giugno, in Puglia su 11.417 test giornalieri. Una persona è deceduta. I nuovi casi sono così distribuiti: 752 in provincia di Bari, 478 in provincia di Lecce, 476 in provincia di Foggia, 237 nella Bat, 231 in provincia di Taranto, 185 in provincia Brindisi. I residenti fuori regione contagiati sono 40 e 4 casi sono ancora in via di attribuzione alle relative province.

Sono 23.317 le persone attualmente positive in Puglia, 218 le persone ricoverate in area non critica e 8 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.160.279 i casi totali in Puglia, 170.320 nella provincia di Foggia, 11.210.870 i tamponi processati, 1.128.383 le persone guarite e 8.579 le persone decedute.

Casi e attualmente positivi in Puglia. E' l'effetto della Ba.5, sottovariante di Omicron che sta prendendo sempre più piede in tutt'Italia e punta a diventare predominante nelle prossime settimane.