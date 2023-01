Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 18 gennaio 2023

La regressione del virus in Puglia continua senza sosta. Sono 583 i nuovi casi accertati oggi, su un totale di 7206 tamponi processati. Per la terza volta negli ultimi quattro giorni la percentuale dei casi riscontrati rispetto ai test giornalieri è inferiore al 10% (oggi è dell’8,1%).

Il calo dei casi è certificato dal raffronto con i bollettini dell’11 e del 3 gennaio scorsi: rispetto a una settimana fa, infatti, il numero di nuovi positivi accertati è sceso del 41,5%, percentuale che schizza al 62,1% confrontando il dato di oggi con quello di due settimane fa.

Secondo quanto riporta il Bollettino epidemiologico di oggi, 183 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 133 nella provincia di Lecce, 83 nella provincia di Taranto, 69 nella provincia di Brindisi, 67 nella provincia di Foggia e 44 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. A completamento del dato odierno, 5 contagi riferiti a persone residenti fuori regione. Un altro caso, precedentemente registrato come di provincia in definizione, è stato riclassificato e riattribuito.

Bari e Lecce, oltre a essere le province con il numero assoluto di contagi totali e giornalieri più elevato, sono anche le uniche due province con una incidenza superiore (rispettivamente 127 e 155 casi per 100mila abitanti) a quella regionale. Barletta-Andria-Trani (87) e Foggia (88,1) fanno registrare il dato più basso. Si conferma meno lineare l’andamento dei ricoverati.

Rispetto a ieri, si osserva una riduzione di ben quindici unità (da 267 a 252): 240 sono i posti letto occupati in area non critica (8,8% il tasso di occupazione) e 12 quelli in terapia intensiva (2,3%). Le persone attualmente positive scendono a 16722. Sono invece 2 le persone decedute, per un totale di 9508 vittime registrate dall’inizio della pandemia, 80 delle quali accertate dall’inizio dell’anno.