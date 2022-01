Covid, nuovo record di contagi in Puglia (oltre 12mila): nel Foggiano 1948 casi

Nuovo record di contagi giornalieri in Puglia: sono 12414 i nuovi casi positivi (su 74684 tamponi) e 10 le persone decedute. Sale al 16,6% il tasso di positività.

Relativamente ai casi registrati oggi, il numero più alto è stato registrato nella provincia di Bari (3775 casi); seguono Lecce con 2213 casi, Foggia con 1948, Taranto con 1705, Bat con 1401 e Brindisi con 1212. Completano il computo, altri 82 positivi fuori regione e 78 di provincia indefinita.

Per effetto del riconteggio in atto dei tamponi antigenici, al dato di oggi si aggiungono altri 16175 contagi rilevati nei giorni scorsi.

Sale a 133344 il numero dei pugliesi attualmente positivi. Quasi 19mila i guariti per un totale di 328574 persone che hanno superato l'infezione.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, la Puglia supera i 700 ricoverati: 655 in area non critica e 64 in terapia intensiva.

Il bollettino di martedì 18 gennaio 2022.