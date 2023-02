Covid: oggi in Puglia un altro decesso e 123 persone ricoverate, 5 lottano in terapia intensiva

Sono 207 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, sabato 18 febbraio, in Puglia su 3.858 test giornalieri. Una persona è deceduta.

I nuovi casi sono così distribuiti: 69 in provincia di Bari, 55 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Brindisi, 21 in provincia di Foggia, 19 nella provincia di Taranto e 10 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 2 e altrettanti casi sono ancora in via di attribuzione alla relativa provincia.

Sono 7.628 le persone attualmente positive in Puglia, 123 le persone ricoverate in area non critica e 5 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.624.623 i casi totali in Puglia, 225.929 nella provincia di Foggia, 13.766.198 i tamponi processati, 1.607.376 le persone guarite e 9.619 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 18 febbraio 2023.