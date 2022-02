In Puglia oltre 700mila persone hanno avuto il Covid: nel Foggiano 630 nuovi casi

Nella giornata di oggi in Puglia sono stati individuati 4269 nuovi casi di positività all’infezione da Covid e 29 decessi. Sono 32527 i tamponi processati, per un tasso di positività del 13,1%. È Lecce la provincia più colpita con 1147 casi. Pochi casi in meno fa registrare Bari (1120). Completano il dato odierno Foggia con 630 casi, Taranto con 553, Brindisi con 395, Bat con 358 e 66 casi tra residenti fuori regione (40) e di provincia non definita (26). Scende sotto quota 90mila il numero dei casi attualmente positivi (89736). In calo anche i ricoverati (722 in area non critica e 62 in terapia intensiva). Nella giornata di oggi la Puglia supera i 700mila casi totali registrati dall’inizio della pandemia e le 600mila guarigioni.