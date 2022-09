Covid, la Puglia è la regione con l'incidenza più bassa

Covid: scende a 124,3 l’incidenza in Puglia, dato abbondantemente sotto la nazionale, nonché il più basso in Italia. Nella giornata di oggi sono 684 i casi registrati (8041 i test effettuati) e 5 le persone decedute. Il 73% delle nuove positività si riferisce alle province di Bari (242 casi), Lecce (154) e Taranto (106). Nel Foggiano sono 74 i nuovi casi, 59 quelli nel Brindisino e 36 nella Bat. Altri 11 casi fanno riferimento a persone residenti fuori regione, 2 a pugliesi di provincia non definita.

Scende ulteriormente il numero dei posti letto occupati nei reparti ordinari (116), mentre sono 10 le persone in terapia intensiva.