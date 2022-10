Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 17 ottobre 2022

Scende di quasi un punto l'incidenza in Puglia. Nella giornata di oggi sono stati registrati 464 casi, in lieve ribasso rispetto a una settimana fa, ma con quasi 1200 tamponi in meno (3693 vs 4849). Bari (165) e Lecce (120) sono le uniche due province a far registrare più di 100 casi. Seguono Brindisi con 64 casi, Taranto con 50, Foggia con 36 e Bat con 25. Completano il dato 4 casi riferiti a persone residenti fuori regione (2) e di provincia non definita (2).

Stabila la situazione sul fronte ricoveri: 121 persone sono collocate nei reparti ordinari (4,4% il tasso di occupazione) e 7 in terapia intensiva (1,3%).