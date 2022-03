Covid, picco settimanale di contagi in Puglia: oltre 8500 nuovi casi

Picco settimanale di contagi registrato oggi in Puglia: su 42163 tamponi sono stati rilevati 8559 casi, per un tasso di positività del 20,3%. Sono 2 le persone decedute, per un totale di 7840 vittime dall’inizio della pandemia.

Per quel che riguarda il dato provinciale, Lecce è anche oggi la provincia più colpita con 2683 casi, seguita da Bari con 2500, Foggia con 1014, Brindisi con 845, Taranto con 831 e Bat con 601. Completano il dato giornaliero 67 positivi residenti fuori regione e 18 di provincia non definita.

Si avvicina progressivamente a quota 100mila il dato degli attualmente positivi, giungo a 92101 e ormai in crescita per il dodicesimo giorno consecutivo. Per quanto riguarda i ricoverati, sono 27 le persone in terapia intensiva e 550 quelle in area non critica.