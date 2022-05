Covid, scende ancora l'incidenza in Puglia: 28 persone in terapia intensiva

Sono 3355 i casi riscontrati oggi in Puglia, su 21229 tamponi. Bari è l’unica provincia a far registrare più di mille casi (1176); seguono Lecce con 685 casi, Taranto con 501, Foggia con 438, Brindisi con 304, Bat con 205. Altri 46 casi fanno riferimento a residenti fuori regione (30) e persone di provincia non nota (16).

Torna a crescere il numero dei decessi, ben 14, per un totale di 8411 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Scende a 87807 il numero dei casi attivi. In calo anche i ricoverati nei reparti ordinari (433), mentre salgono da 25 a 28 le persone in terapia intensiva.