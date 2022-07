Covid: oggi 4.765 nuovi casi in Puglia e due decessi, altri 468 positivi nel Foggiano

Sono 4.765 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, domenica 17 luglio, in Puglia su 19.779 test giornalieri. Due persone sono decedute. Risale il tasso di positività di poco superiore al 24%.

I nuovi casi sono così distribuiti: 1.396 in provincia di Bari, 1.109 in provincia di Lecce, 798 in provincia di Taranto, 480 nella provincia di Brindisi, 468 in provincia di Foggia e 418 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 82 e 14 casi sono ancora in via di attribuzione alle relative province.

Sono 92.345 le persone attualmente positive in Puglia, 514 le persone ricoverate in area non critica e 17 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.332.178 i casi totali in Puglia, 191.502 nella provincia di Foggia, 11.817.103 i tamponi processati, 1.231.104 le persone guarite e 8.729 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 17 luglio 2022.