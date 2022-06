Covid, l'incidenza in Capitanata schizza oltre quota 400

Resta Foggia la provincia con l’incidenza più alta in Puglia. Nella giornata di oggi il numero di casi per 100mila abitanti ha superato quota 400.

Per quanto riguarda i contagi odierni, il bollettino diramato oggi dalla Regione evidenzia la presenza di 2320 nuovi positivi, su 12599 tamponi processati, e una persona deceduta.

Nel Barese sono 699 i casi accertati, 499 quelli nel Foggiano; seguono Lecce (449), Bat (236), Taranto (208), Brindisi (180). Si segnalano, infine, 49 casi relativi a residenti fuori regione (36) e persone di provincia non definita (13).

Sale nuovamente il dato degli attualmente positivi, giunto a quota 22199. Lieve incremento anche dei ricoverati: 216 sono i posti letto occupati nei reparti ordinari, 10 quelli in terapia intensiva.