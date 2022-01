Covid, 874 casi nel Foggiano: sale ancora il numero dei ricoverati

È del 13,2% il tasso di positività registrato oggi in Puglia: secondo l’ultimo bollettino diramato dal Dipartimento Prevenzione della Regione, 6652 sono i nuovi casi rilevati sono, 50360 i tamponi processati. Si registra anche un decesso.

Un terzo dei contagi è stato riscontrato nella provincia di Bari, dove i nuovi casi sono 2636; 1318 sono i nuovi positivi nella provincia di Lecce, 874 nel Foggiano, 621 nella Bat, 566 nella provincia di Brindisi e 563 in quella di Taranto. Completano il dato giornaliero altri 50 positivi residenti fuori regione e 24 di residenza non definita.

Sale ancora il numero delle persone ricoverate: il totale è di 678 posti letto occupati, dei quali 615 in area non critica (+22 rispetto a ieri) e 63 in terapia intensiva (+2). Dati che consolidano lo status da zona gialla anche per la Puglia, sempre che la Regione non aumenti il numero dei posti letto disponibili.

È salito a 440.403 il numero di casi totali riscontrati in Puglia dall’inizio dell’emergenza pandemica. Quasi 310mila le persone guarite, oltre 6,8 milioni i tamponi fin qui processati.