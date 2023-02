Covid: lieve risalita dei contagi in Puglia, ma si svuotano reparti ordinari e terapia intensiva

Covid in Puglia. I dati di oggi evidenziano una risalita dei contagi in Puglia, seppur ancora piuttosto contenuta. Il bollettino diramato dalla Regione Puglia, infatti, riporta 182 nuove positività riscontrate a fronte di 4159 tamponi processati. Il tasso di positività resta stabile, intorno al 4,4%. Rispetto a venerdì scorso sono stati registrati quasi 50 casi in più con circa 300 tamponi in meno.

L’incidenza cumulativa sale a 36,7 casi ogni 100mila abitanti. L’incremento riguarda tutte e sei le province eccezione di Taranto che mantiene lo stesso dato di ieri (28,0). Barletta-Andria-Trani (19) è sempre la provincia dove il virus circola di meno; a seguire, Foggia (24,4 casi ogni 100mila abitanti), Taranto, Brindisi (39,2), Bari (42,5) e Lecce (48,7).

Per quel che concerne i nuovi contagi, è invariata la distribuzione percentuale nelle sei province: 68 casi sono stati riscontrati nella provincia di Bari, 48 nella provincia di Lecce, 19 nella provincia di Taranto, 18 nella provincia di Foggia, 17 in quella di Brindisi e 9 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Completano il dato 3 casi riferiti a persone residenti fuori regione.

Più incoraggianti i dati dei guariti (oltre 400) che fanno scendere sotto la soglia delle 8mila unità il numero delle persone attualmente positive. Continua senza sosta il calo delle persone ricoverate. Sono 122 i posti letto occupati in area non critica (tasso di occupazione al 4,4%), mentre sono 5 quelli in terapia intensiva (1%). Meno liete le note sul fronte dei decessi.

Altre 5 vittime sono state accertate oggi. Si avvicina, dunque, a quota 200 il numero dei morti nel 2023. Numeri ancora troppo elevati, sebbene in netto calo rispetto a quelli del 2022 – quando i morti furono 514 nei primi 48 giorni – e del 2021 (addirittura 1200). Il bollettino di giovedì 16 febbraio 2023.