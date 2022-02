Covid: il bollettino in Puglia e in provincia di Foggia del 17 febbraio 2022

Oggi in Puglia sono stati registrati 4366 casi su 27871 tamponi processati. Sono 30 le persone decedute: sul dato, la Regione precisa che 11 morti sono relative alle ultime 24 ore, mentre i restanti 19 decessi riguardano i giorni precedenti.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, 1173 nuove positività sono state riscontrate nel Barese, 1112 nella provincia di Lecce, 804 nella provincia di Foggia, 538 nel Tarantino, 367 nella provincia di Brindisi, 322 nella Bat. Completano il dato odierno altri 50 casi di residenti fuori regione (26) e di provincia non definita (24).

Scende a 91232 il numero dei casi attivi. Per quel che concerne i ricoveri, 723 sono le persone in area non critica, 66 in terapia intensiva.

Con il bollettino di oggi, la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con 789,1 casi per 100mila abitanti di incidenza, in netto calo rispetto al precedente periodo.