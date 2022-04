Covid, 3.793 casi e 7 decessi nel giorno di Pasqua. Nel Foggiano, si contano 434 positivi

Sono 3.793 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, sabato 17 aprile, in Puglia, su 23.309 tamponi processati. Sono 7 i decessi. La provincia di Bari è la più colpita con 1.412 nuovi positivi, segue la provincia di Lecce con 727 casi e la provincia di Taranto sono 525. In provincia di Foggia si contano altri 434 positivi, in provincia di Brindisi sono 429 e 204 nella Bat.

Risultano 56 residenti fuori regione contagiati e 6 casi ancora in via di attribuzione. In Puglia sono 100.742 le persone attualmente positive, 602 le persone ricoverate in area non critica e 33 i ricoverati in terapia intensiva. Ieri la Puglia ha superato il milione di contagi registrati dall’inizio della pandemia (1.005.981 i casi totali ad oggi).

Il bollettino epidemiologico di oggi 17 aprile 2022.