Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 16 settembre 2022

Covid: è stabile la situazione in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati riscontrati 730 nuovi casi, a fronte di 8458 tamponi processati, e un decesso.

A livello provinciale, 270 nuovi positivi sono stati registrati nella provincia di Bari, 147 nella provincia di Lecce, 90 nella provincia di Taranto, 84 in quella di Foggia, 83 nel Brindisino, 41 nella Bat. Si segnalano, inoltre, altri 15 casi riferiti a residenti fuori regione.

Resta invariato il dato dei ricoverati (126 in area non critica e 8 in terapia intensiva), così come quello delle persone attualmente positive.