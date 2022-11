Covid, ben 12 morti in Puglia: sale ancora l'incidenza

Covid: anche i dati di oggi in Puglia certificano una progressiva recrudescenza del virus. Ben 12 i morti accertati oggi, il numero più alto registrato negli ultimi due mesi. Sul fronte dei contagi, 1452 nuove positività sono state rilevate: 492 nella provincia di Lecce, 429 nel Barese, 157 nel Tarantino, 141 nel Foggiano, 133 nella provincia di Brindisi e 84 nella Bat. Si segnalano, inoltre, 16 casi riferiti a persone residenti fuori regione (15) e di provincia in definizione (1)

Sale anche il numero delle persone ricoverate. Il dato complessivo supera le 200 unità (193 in area non critica e 13 in terapia intensiva).