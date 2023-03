Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 16 marzo 2023

Oggi in Puglia sono stati registrati 161 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 e 2 decessi. Poco meno di 5mila i tamponi processati, per tasso di positività che scende al 3,2%, il più basso della settimana. Nello specifico, 60 casi sono stati rilevati nel Barese, 33 nella provincia di Foggia, 21 nella provincia di Taranto, stesso numero di casi (20) nelle province di Foggia e Brindisi, mentre nella provincia di Barletta-Andria-Trani si segnalano solamente 2 nuove positività.

A completare il dato odierno, 4 contagiati residenti fuori dai confini pugliesi e 1 caso positivo per il quale non è stata determinata la provincia di appartenenza. Come ogni giovedì, si chiude il periodo di monitoraggio preso in considerazione dall’Istituto Superiore di Sanità. Negli ultimi sette giorni la Puglia ha fatto registrare 961 casi su 25573 tamponi, curiosamente lo stesso numero di nuove positività individuate nel periodo 3-9 marzo.

L’incidenza, pertanto, è la stessa di una settimana fa 24,6, seppur in lieve aumento rispetto agli ultimi giorni. Osservando i dati provinciali, il lieve rialzo coinvolge quattro province su sei (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto), mentre Lecce e Barletta-Andria-Trani, presentano valori in ribasso. Quest’ultima torna a essere la provincia con l’incidenza cumulativa più bassa (13,7 casi ogni 100mila abitanti), davanti a Foggia e Taranto. Rispetto a ieri, si rileva una presenza in più tra i ricoverati nei reparti di area non critica (80 vs 79).

Tuttavia, il dato complessivo è in ribasso rispetto a quello diramato nel monitoraggio di giovedì scorso. Nei reparti ordinari, infatti, il tasso di occupazione dei posti letto è sceso dal 3,2% di una settimana fa al 2,9% attuale. Resta sotto l’1% il rapporto tra posti letto disponibili e quelli occupati in terapia intensiva, dove attualmente sono presenti 3 pazienti.