Covid, salgono i contagi in Puglia. Finora il virus ha colpito oltre 800mila persone

Si riavvicina sempre più ai 1000 casi per 100mila abitanti l’incidenza di nuovi casi in Puglia. Nel bollettino odierno sono stati registrati 6999 casi, su 39253 tamponi, e 17 decessi. Come accade ormai da settimane, due terzi dei casi sono stati rilevati nelle province di Lecce e Bari, uniche due a contare oltre 2mila nuovi positivi (2111 e 2043). Sono, invece, 800 i casi nel Foggiano, 766 nella provincia di Taranto, 657 in quella di Brindisi, 540 nella Bat. Altri 82 casi sono riferiti a residenti fuori regione (62) e di provincia indefinita (20).

Diminuiscono ancora i ricoverati: dei 564 attuali, 22 sono in terapia intensiva. Si tratta del dato più basso registrato dall’inizio dell’anno.

Con i casi di oggi, la Puglia supera la soglia degli 800mila contagi complessivi registrati dall’inizio della emergenza pandemica.