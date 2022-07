Covid, frena il virus in Puglia: diminuiscono incidenza e tasso di positività

Covid in Puglia: l'ondata estiva subisce una prima sensibile frenata. Nella giornata di oggi sono stati riscontrati 6408 nuovi casi, ovvero oltre 1800 casi in meno rispetto a sabato scorso, con un numero di tamponi superiore. L'incidenza, dunque, passa dai 1406,8 casi per 100mila abitanti di ieri a 1359,7. Cala anche il tasso di positività, che si ferma al 22,9%, il dato più basso degli ultimi 19 giorni.

Nello specifico, 1959 sono i casi riscontrati nella provincia di Bari, 1292 in quella di Lecce, 1100 in quella di Taranto, 719 nel Foggiano, 623 nel Brindisino, 539 nella Bat, 146 i casi riferiti a residenti fuori regione e 30 di provincia non definita.

Per la prima volta, dopo ben 37 giorni, scende - seppur lievemente - anche il numero delle persone attualmente positive, giunto a 92732 (-285 rispetto a ieri).

Per converso, si assiste a un incremento dei ricoverati, seppur solo nei reparti ordinari. Sono 500 i posti letto occupati, mentre scendono da 18 a 17 quelli in terapia intensiva. Infine, si segnalano altri 5 decessi, che fanno salire a 8727 il totale delle vittime registrate dall'inizio della pandemia.