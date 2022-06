Covid, effetto Omicron 5 in Puglia: quasi 4mila casi in più nell'ultima settimana

Sono 1932 i casi rilevati oggi in Puglia, su 10139 tamponi processati. Il tasso di positività è del 19,1%. Anche oggi è Bari la provincia più colpita con 629 casi, seguita da Lecce con 392, Foggia con 343, Taranto con 204, Bat con 192 e Brindisi con 142. Altri 30 casi fanno riferimento a residenti fuori regione (18) e di provincia non definita (12).

Con i 5 decessi di oggi sale a 8577 il numero complessivo delle vittime.

Aumentano i casi, ma calano i ricoverati: 207 sono le persone collocate nei reparti ordinari, mentre scendono sotto quota 10 i ricoverati in terapia intensiva.

Con i dati di oggi, la Puglia chiude con 297, 3 casi per 100mila abitanti di incidenza, in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Negli ultimi sette giorni in Puglia si sono registrati quasi 4mila casi in più rispetto alla settimana precedente. Il tasso di occupazione dei posti letto è di poco superiore al 7% per i reparti ordinari e all'1,7% per le terapie intensive.