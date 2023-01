Covid, solo 171 nuovi contagi in Puglia: crolla l'incidenza

Covid in Puglia: la nuova settimana comincia con pochi tamponi processati (2708) e il numero più basso di nuove positività registrate dall’inizio dell’anno. Sono 171 i contagi accertati oggi, per un tasso di positività di poco superiore al 6% (6,3%).

Per trovare un rapporto tra tamponi processati e casi rilevati più basso, bisogna tornare indietro di oltre un anno, al 13 gennaio 2022, quando – in piena ondata prodotta dalla variante Omicron – furono registrati oltre 3mila casi a fronte di oltre 74mila tamponi processati, per un tasso di positività del 4,3%.

Nella giornata di oggi è la provincia di Foggia a far registrare il numero più basso di nuovi positivi (12). Nella provincia di Bari sono stati rilevati 55 casi, 53 nella provincia di Lecce, 20 nella provincia di Brindisi, 16 nella provincia di Taranto e 14 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. A questi si aggiunge una positività relativa a una persona residente fuori regione. Rispetto a ieri restano stabili tutti i dati. Scende di 92 unità quello delle persone attualmente positive (17481), mentre sul fronte delle ospedalizzazioni sono 245 i pazienti in area non critica (+2 rispetto a ieri). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (17) con un tasso di occupazione al 3,2%.

Le persone attualmente positive sono 18307, solo 60 unità in meno rispetto alla giornata di ieri. Resta invariato rispetto a ieri il dato complessivo delle ospedalizzazioni, con un lieve cambiamento della distribuzione tra i reparti: sono 241 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (tasso di occupazione dei posti letto all’8,8%) e 16 quelli in terapia intensiva (tasso di occupazione al 3%). Va sempre più giù l’incidenza. Il dato odierno si ferma a 155,7 casi ogni 100mila abitanti a livello regionale. Rispetto a lunedì scorso (incidenza a 231) il numero di casi ogni 100mila abitanti è diminuito del 32,6%.