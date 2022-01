Covid, altri 8384 casi e 4 morti in Puglia. Nel Foggiano 1210 nuovi positivi

Sono 8384 i nuovi casi Covid registrati oggi, 16 dicembre, in Puglia, su oltre, 54.600 tamponi processati. Quattro le persone decedute. Com’è noto, il numero dei positivi – in base alle nuove regole sulla gestione dei casi introdotta dal Governo nazionale – include anche i test antigenici rapidi effettuati in farmacia o nei laboratori privati oltre ai tamponi molecolari.

Ai casi di oggi se ne aggiungono altri 8347 riconteggiati dal 1° gennaio.

Per quanto riguarda i soli dati odierni, 2621 casi sono stati individuati nel Barese, 875 nella Bat, 852 nella provincia di Brindisi, 1210 nella provincia di Foggia, 1572 nella provincia di Lecce, 1162 in quella di Taranto, 61 casi tra i residenti fuori regione e 31 di provincia non identificata.

Continua a crescere il numero dei ricoverati, solo in area medica, dove i posti letto occupati sono 593 (ieri erano 559). 61 invece i pazienti in rianimazione. Nel complesso, sono 118.307 le persone attualmente positive.