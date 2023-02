Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 16 febbraio 2023

Oggi in Puglia sono stati registrati 227 nuovi casi. Poco meno di 5mila (4943) i tamponi processati, per un tasso di positività che giunge al 4,6%. La distribuzione – in termini percentuali – delle nuove positività nelle sei province non cambia: oltre la metà dei casi si riferisce alle province di Bari e Lecce. Nel Barese sono 83 le nuove positività riscontrate, 52 quelle nella provincia di Lecce, 30 nella provincia di Taranto, 23 nel Foggiano, 21 nella provincia di Brindisi, 13 in quella di Barletta-Andria-Trani. Completano il dato 3 casi riferiti a persone residenti fuori regione e 2 per i quali non è stata ancora definita la provincia di residenza.

Con il dato odierno la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 35,6 casi per 100mila abitanti, in lieve diminuzione rispetto alla rilevazione di una settimana fa (36,9), ma in crescita rispetto ai dati degli ultimi due giorni. In totale, nel periodo 10-16 febbraio i casi registrati sono 1391 su poco più di 30mila tamponi effettuati, per un tasso di positività del 4,6%.

Foggia resta la seconda provincia con l’incidenza cumulativa più bassa (22,9) dietro Barletta-Andria-Trani e davanti a Taranto. Bari (41,2), Brindisi (38,4)e Lecce (47,3) continuano a presentare un dato superiore alla media regionale.

Continua a migliorare la situazione dei ricoverati. In terapia intensiva si registrano soltanto 4 presenze, per un tasso di occupazione dei posti letto che scende sotto l’1% (0,8%): non accadeva dal 10 ottobre scorso. Situazione incoraggiante anche nei reparti ordinari dove sono attualmente occupati 137 posti letto (5% il tasso di occupazione). Sul fronte decessi, sono 2 le vittime accertate oggi. Sale a 178 il numero dei morti registrati dall’inizio dell’anno (3,8 media giornaliera).